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Клуб запросив екс-гравця українського чемпіонату.

Вестерло купив Аллах'яра Сайядманеша - повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт оформлено на 2,5 роки. До бельгійської команди Аллах'яр Сайядманеш відправився з Галл Сіті.

Раніше форвард грав у складі Зорі. Вестерло, за який Сергій Сидорчук відзначився дебютним асистом в одному з попередніх матчів, наразі йде на 10 місці у чемпіонаті.

Цього сезону 22-річний гравець провів 8 матчів в усіх можливих турнірах.