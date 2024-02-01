Клуб запросив екс-гравця українського чемпіонату.
Аллах'яр Сайядманеш - Getty Images
01 лютого 2024, 18:56
Вестерло купив Аллах'яра Сайядманеша - повідомляє офіційний сайт клубу.
Контракт оформлено на 2,5 роки. До бельгійської команди Аллах'яр Сайядманеш відправився з Галл Сіті.
Раніше форвард грав у складі Зорі. Вестерло, за який Сергій Сидорчук відзначився дебютним асистом в одному з попередніх матчів, наразі йде на 10 місці у чемпіонаті.
Цього сезону 22-річний гравець провів 8 матчів в усіх можливих турнірах.