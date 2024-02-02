Іспанія

Нападник Реала Хоселу прокоментував дубль у ворота Хетафе.

У 20-му турі Ла Ліги Реал здолав Хетафе (2:0) та очолив турнірну таблицю. Дублем в цьому матчі відзначився нападник "бланкос" Хоселу. Після гри він висловився щодо своїх голів.

"Я щасливий, що зробив дубль для Реала. Це синонім слова "робота", і найважливішим для мене була перемога.

Бути тут — це мрія, а також мати можливість розділити емоції з моїми товаришами по команді та всіма людьми, які нас оточують і допомагають нам. Я пишаюся своєю кар'єрою, радий, що зміг опинитися тут", - сказав Хоселу.

Звіт про матч Хетафе — Реал читайте в матеріалі на Football.ua.