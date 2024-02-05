Збірна Єгипту вирішила звільнити Руї Віторію через невдалі виступи у Кубку Африки - повідомляє офіційний сайт єгипетської федерації футболу

На турнірі команда наставника вийшла з групи із Кабо-Верде, Ганою і Мозамбіком, втім у 1/8 фіналу вилетіла у серії пенальті від ДР Конго. 

Руї Віторія був тренером Єгипту з 2022 року. 

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Наразі виконувачем обов'язків буде Мохамед Юсуф до запрошення нового головного наставника. 