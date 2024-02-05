Тренер буде шукати нове місце роботи.
Руї Віторія - Getty Images
05 лютого 2024, 16:34
Збірна Єгипту вирішила звільнити Руї Віторію через невдалі виступи у Кубку Африки - повідомляє офіційний сайт єгипетської федерації футболу.
На турнірі команда наставника вийшла з групи із Кабо-Верде, Ганою і Мозамбіком, втім у 1/8 фіналу вилетіла у серії пенальті від ДР Конго.
Руї Віторія був тренером Єгипту з 2022 року.
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Наразі виконувачем обов'язків буде Мохамед Юсуф до запрошення нового головного наставника.