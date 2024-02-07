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Вибір захисника був на користь клубу з чемпіонату Словаччини.

Тарас Качараба розповів щодо варіантів із вибором на користь ДАКу - повідомляє офіційний сайт клубу.

"На початку сезону я був травмований, грав менше, і мій контракт добігав завершення, тому я відчував, що мені потрібна зміна команди.

У мене було два варіанти: один з корейської ліги, а інший від ДАКу. Я зупинився на другому варіанті, тому що ДАК ближчий мені за менталітетом і ставить перед собою найвищі цілі, як і Славія".

Тарас Качараба оформив угоду з клубом на 2,5 роки, до ДАКу центральний захисник відправився зі Славії.

Цього сезону 29-річний гравець провів 2 матчі в усіх можливих турнірах та віддав 1 асист.