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Александер Чеферін розповів, чому раніше не оголошував про намір не балотуватись на четвертий термін президента УЄФА.

Конгрес УЄФА підтримав поправку про занулювання першого терміну президента організації Чеферіна. Проте словенець не скористається такою можливістю і заявив, що не піде на четвертий термін. Також він додав, чому раніше не оголошував про свій намір залишити посаду.

"Я навмисно не хотів розкривати своїх думок раніше, тому що, перш за все, я хотів побачити справжнє обличчя деяких людей, і я це побачив", – сказав словенець.

Нагадаємо, що раніше Чеферін висловлювався з приводу фінансового фейр-плей.