Александер Чеферін розповів, чому раніше не оголошував про намір не балотуватись на четвертий термін президента УЄФА.
АЛЕКСАНДЕР ЧЕФЕРІН, GETTYIMAGES
08 лютого 2024, 17:22
Конгрес УЄФА підтримав поправку про занулювання першого терміну президента організації Чеферіна. Проте словенець не скористається такою можливістю і заявив, що не піде на четвертий термін. Також він додав, чому раніше не оголошував про свій намір залишити посаду.
"Я навмисно не хотів розкривати своїх думок раніше, тому що, перш за все, я хотів побачити справжнє обличчя деяких людей, і я це побачив", – сказав словенець.
Нагадаємо, що раніше Чеферін висловлювався з приводу фінансового фейр-плей.