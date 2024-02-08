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Український захисник Максим Імереков залишив грецький клуб, в який перебрався пів року тому.

Грецький Атромітос оголосив про припинення співпраці з українським захисником Максимом Імерековим.

Причина припинення контракту вказана як така, що футболіст хоче виїхати з Греції через особисті та сімейні обставини, пов'язані з воєнною обстановкою в Україні, яка змушує його перебувати на батьківщині.

Імереков приєднався до Атромітоса у серпні 2023 року. Угода з 32-річним українцем була розрахована на один рік із можливістю продовження ще на один сезон.

Сезон-2022/2023 Імереков провів у луганській Зорі.

Раніше також стало відомо, що Пластун залишив Лудогорець.