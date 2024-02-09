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Роналду та компанія не змогли нічим відповісти на два голи суперника.

8 лютого відбувся товариський матч Аль-Хілялем та Ан-Насром у рамках турніру Riyadh Season Cup. До речі, трофей представив легендарний рестлер WWE Андертейкер.

Зустріч двох клубів завершилася з рахунком — 2:0 на користь Аль-Хіляля. У першому таймі аравійцям вдалося реалізувати два моменти. Автором першого голу став Мілінкович-Савич, а Аль-Давсарі на 30-й хвилині закріпив перевагу своєї команди.

Аль-Хіляль — Ан-Наср 2:0

Голи: Мілінкович-Савич, 17, Аль-Давсарі, 30.