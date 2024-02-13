Ігор Харатін може відправитися до ДАКу найближчим часом - повідомляє ресурс Nemzeti Sport

Наразі півзахисник не виступає у складі Легії Варшава. 

Його було відправлено до другої команди для отримання ігрових хвилин, а Ігор розглядає варіант з трансфером у інший чемпіонат. У ДАКу Харатін може грати разом з Тарасом Качарабою, що відправився до клубу з чемпіонату Словаччини взимку. 

Цього сезону Ігор Харатін провів 8 матчів в усіх можливих турнірах. 