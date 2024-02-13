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У клубі можуть запросити півзахисника для змагань за найвищі результати.

Ігор Харатін може відправитися до ДАКу найближчим часом - повідомляє ресурс Nemzeti Sport.

Наразі півзахисник не виступає у складі Легії Варшава.

Його було відправлено до другої команди для отримання ігрових хвилин, а Ігор розглядає варіант з трансфером у інший чемпіонат. У ДАКу Харатін може грати разом з Тарасом Качарабою, що відправився до клубу з чемпіонату Словаччини взимку.

Цього сезону Ігор Харатін провів 8 матчів в усіх можливих турнірах.