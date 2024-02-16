Ліга Європи

Головний тренер Марселя Дженнаро Гаттузо прокоментував нічию з Шахтарем в 1/16 фіналу Ліги Європи.

У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар у Гамбурзі приймав Марсель. Поєдинок завершився результативною нічиєю (2:2). Після гри наставник "провансальців" Дженнаро Гаттузо висловив незадоволення тим, що його команда е втримала перемогу.

"Чому ми не змогли втримати результату? Не знаю. Я не можу сказати. За 30 років роботи я ніколи не бачив нічого подібного. У мене таке враження, що сьогоднішній вечір став своєрідним зрізом сезону. Я ніколи не бачив нічого подібного.

Декілька днів тому ми говорили про те, що гратимемо з трьома, чотирма або п'ятьма футболістами позаду, але справа не в цьому.

Зі мною як з тренером такого не траплялося, можливо, зі мною як з гравцем траплялося, але як тренер я можу запевнити вас, що зі мною такого не траплялося за більш ніж 400 матчів на лавці", – сказав тренер Марселя.

На Football.ua доступний огляд матчу Шахтар — Марсель.