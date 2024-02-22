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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату США, що відбувся 22 лютого 2024 року, 03:00.

У ніч на 22 лютого відбувся перший матч нового сезону MLS між командами Інтер Маямі та Реал Солт-Лейк. Гра завершилась із рахунком 2:0.

В старті Інтера вийшли всі зірки: Лео Мессі, Луїс Суарес, Серхі Бускетс, Жорді Альба та Сергій Кривцов. Команда перемогла завдяки голам Тейлора та Гомеса, яким асистували Мессі та Суарес відповідно.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер Маямі – Реал Солт-Лейк у матчі 1 туру МЛС-2024:

Інтер Маямі – Реал Солт-Лейк 2:0

Голи: Тейлор, 39, Гомес, 83