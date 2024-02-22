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Нападник Інтер Маямі Луїс Суарес вважає, що команда здатна поборотись за трофей.

У ніч на 22 лютого відбувся перший матч нового сезону MLS між командами Інтер Маямі та Реал Солт-Лейк. Гра завершилась із рахунком 2:0. Одним з героїв поєдинку став новачок Маямі Луїс Суарес — уругваєць оформив асист.

Після гри ексфорвард Аякса, Ліверпуля, Барселони та Атлетіко Луїс Суарес заявив, що команда боротиметься за трофей, попри провал минулого року.

"Прийти в команду, яка виграла свій перший трофей (Кубок ліг — ред.) лише торік, і постаратися виграти МЛС — це найкращі амбіція і бажання.

І я, і вся команда прийняли цей виклик, щоб виграти титул, і це буде вкрай важливо для МЛС", — сказав Суарес.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер Маямі – Реал Солт-Лейк у матчі 1 туру МЛС-2024.