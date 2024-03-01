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На ще одну африканську національну команду чекає новий керманич.

Жозе Пезейру на своїй сторінці у Twitter повідомив, що більше не є керманичем збірної Нігерії.

На посаді головного тренера команди португалець перебував із травня 2022 року, протягом 22 матчів. Останнім для нього поєдинком на чолі збірної Нігерії став фінал Кубка Африки-2023, в якому нігерійці поступилися івуарійцям, господарям турніру.

Нагадаємо, що нещодавно збірна Алжиру отримала нового керманича, тоді як збірну Камеруну залишив Рігобер Сонг.