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В країні сподіваються бути господарем цього турніру.

Саудівська Аравія подала заявку на проведення чемпіонат світу у 2034 році - повідомляє BBC.

Головним слоганом буде фраза — "Зростаємо. Разом".

Наразі країна Близького Сходу є єдиним кандидатом на статус господаря даного турніру, а заява буде розглянута ФІФА цього року. Також у 2024 році Саудівська Аравія буде однієї з тих, хто прийме товариські матчі FIFA Series серед команд з різних конфедерацій.

Багато в чому через це було інвестовано великі гроші в чемпіонат і трансфери багатьох статусних гравців минулого літа.