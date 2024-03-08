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Команда з Маямі уникла поразки, забивши в компенсований час.

Сьогодні вночі, 8 березня, пройшов перший матч 1/8 фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ, у якому Нешвілл зіграв внічию з Інтером Маямі. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Вже на четвертій хвилині Джейкоб Шаффелбург відкрив рахунок у матчі, а на початку другого тайму він же оформив дубль.

Проте команда Херардо Мартіно зібралася і на 52 хвилині Ліонель Мессі відіграв один м'яч після передачі Луїса Суареса. Потім на п'ятій компенсованій хвилині Суарес забив сам після асиста Серхіо Бускетса.

Також додамо, що у складі Інтера всю гру провів український захисник Сергій Кривцов.

Матч у відповідь відбудеться 14 березня.