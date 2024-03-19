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39-річний португалець прибуде до розташування збірної перед матчем зі Словенією.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зможе допомогти своїй національній команді у найближчому матчі проти Швеції. Про це повідомляє прес-служба збірної.

39-річний португалець приєднається до партнерів по збірній перед наступним спарингом проти Словенії.

Крім Роналду, трохи пізніше до збірної приєднаються Діогу Далот, Жоау Канселу, Данілу Перейра, Отавіо, Рубен Невеш, Вітінья та Жоау Феліш

Також з розташування збірної було відпущено Франсішку Трінкан та Рафаель Геррейру, у яких було виявлено невеликі пошкодження. Замість них у збірну був викликаний Дані Мота із Монци.

Нагадаємо, матч між збірними Португалії та Швеції відбудеться 21 березня, а гра проти словенців пройде 26 березня.