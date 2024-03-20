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Голкіпер Бундестім отримав травму на тренуванні.

Воротар Баварії та збірної Німеччини Мануель Ноєр отримав травму в розташуванні національної команди, повідомляє прес-служба "бундестім".

37-річний голкіпер отримав травму на ранковому тренуванні — у нього діагностовано розрив м'яза на лівій нозі. Строки його відновлення не вказуються.

Таким чином, Ноєр не зможе допомогти збірній Німеччини у майбутніх товариських матчах проти Франції (23 березня) та Нідерландів (26 березня).

Нинішнього сезону Ноєр провів 24 матчі, з яких дев'ять на нуль при 28 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Україна проведе товариський матч з Німеччиною.