Голкіпер Бундестім отримав травму на тренуванні.
Мануель Ноєр, twitter.com/DFB_Team
20 березня 2024, 20:52
Воротар Баварії та збірної Німеччини Мануель Ноєр отримав травму в розташуванні національної команди, повідомляє прес-служба "бундестім".
37-річний голкіпер отримав травму на ранковому тренуванні — у нього діагностовано розрив м'яза на лівій нозі. Строки його відновлення не вказуються.
Таким чином, Ноєр не зможе допомогти збірній Німеччини у майбутніх товариських матчах проти Франції (23 березня) та Нідерландів (26 березня).
Нинішнього сезону Ноєр провів 24 матчі, з яких дев'ять на нуль при 28 пропущених м'ячах.
Раніше повідомлялося, що Україна проведе товариський матч з Німеччиною.