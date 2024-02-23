Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Німецький фахівець жорстко висловився про становище національної команди перед домашнім чемпіонатом Європи.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн розповів про цілі національної команди на домашньому чемпіонаті Європи 2024 року.

"Як вболівальнику мені важливіше те, як грає та виступає команда, ніж просто результат.

Збірна вже багато років перебуває на дні. Останнім часом не було нічого, що могло б дати нам надію на вихід до півфіналу.

Але я вірю, що якщо ми зіграємо чотири чи п'ять хороших матчів, порвемо себе на частини, а потім вилетимо у чвертьфіналі проти топ-команди, то це все одно можна буде назвати хорошим Євро для Німеччини”, — наводить слова Нагельсмана Bayern & Germany.

Нагадаємо, Євро-2024 пройде з 14 червня по 14 липня у Німеччині.

Раніше повідомлялося, що Кроос оголосив про повернення у збірну Німеччини.