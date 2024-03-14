Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Турнір пройде з 14 червня до 14 липня 2024 року.

Зворотний відлік до майбутнього Євро-2024 вже почався — до старту турніру в Німеччині залишилося менше 100 днів, і нові комплекти збірних не змусили нас довго чекати.

24 команди вийдуть на поле у червні та липні в рамках 17 розіграшу чемпіонату Європи.

Сьогодні компанія Adidas представила нові комплекти форм одразу для кількох національних команд.

Німеччина

Бельгія

Італія

Шотландія

Іспанія

Угорщина

Раніше повідомлялося, що збірна України вирушила на вирішальні матчі відбору на Євро-2024.