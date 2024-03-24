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Молодий форвард встановив цікаве досягнення.

Ендрік став наймолодшим гравцем, який забив гол за клуб або національну збірну на стадіоні Вемблі — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Також форвард став самим молодим гравцем у віці 17 років і 246 днів, що забивав за збірну Бразилії після Роналдо у 1994 році.

Завдяки голу Ендріка Бразилія виграла у Англії з рахунком 1:0. Наразі він виступає у складі Палмейраса, з яким виграв два чемпіонати Бразилії і декілька інших трофеїв. З наступного літа молодий талант відправиться до Реалу, що купив його за суму 45 мільйонів євро.

Цього календарного року 17-річний гравець провів 6 матчів, забив 1 гол і віддав 1 асист.