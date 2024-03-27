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Керманич Франції віджартувався з приводу травматичности власних футболістів.

Збірна Франції напередодні в Марселі здолала Чилі у вольовому стилі.

Франція — Чилі 3:2 Відео голів та огляд матчу

Ще за ходом першого тайму цього протистояння Les Bleus довелось робити одразу дві заміни через травми гравців стартового складу Жонатана Клосса та Едуардо Камавінги.

Із приводу цих прикрих збігів обставин головному тренеру Дідьє Дешаму під час прес-конференції після гри залилось лише віджартовуватись на запитання журналістів.

"Я сподіваюсь, що це пошкодження не буде занадто серйозним для Жонатана. На жаль, це м'язова травма. Решту інформації мають надати медичні тести.

Після гри я перетнувся з головним тренером Марселя Жаном-Луї Гассе та його помічником Гісленом Прінтаном. Вони запитали мене, чи можу я позичити кількох флангових захисників, але у мене їх теж небагато, якщо чесно.

Клосс не грав у першому матчі проти Німеччини. Але, як і багато гравців, він приїхав до збірної на тлі місячної серії матчів із високим темпом, плюс переїзди. У принципі, на прикладі його травми ви можете це побачити і відчути вплив такого темпу на футболістів.

Здається, що зараз футбол такий, що, якщо немає травм, може складатись враження, що якісь гри не на висоті. Травми завжди дратують, але я сподіваюсь, що для Жонатана все не буде занадто серйозним. Він — цього колективу, той, хто завжди залучений у справи команди, той, хто дослухається до наших порад, і той, завдяки кому, ми вийшли на Євро", — заявив французький фахівець.

Нагадаємо, що нещодавно Дешам перетнув позначку в 150 матчів на чолі національної збірної Франції.