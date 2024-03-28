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Аргентинець продовжує виступати за національну команду.

Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що він міг завершити кар'єру в національній команді, якби не тріумф на ЧС-2022 у Катарі.

"Стати чемпіонами світу для нас, для наших сімей та всієї країни було чимось чарівним, і це залишиться з нами на все життя.

Звичайно, я пішов би зі збірної, якби ми не стали чемпіонами, але, на щастя, нам пощастило, і ми подарували Аргентині ще один трофей", – сказав Мессі у підкасті Big Time.

Нагадаємо, Мессі пропустив березневі матчі збірної Аргентини через пошкодження.

Цього сезону Ліонель провів п'ять поєдинків, у яких забив п'ять голів та віддав два асисти.