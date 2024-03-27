Северная Америка

Зірковий форвард розповів, що мотивує його грати й надалі.

Аргентинський нападник американського Інтер Маямі Ліонель Мессі продовжує підкорювати новий для себе континент, проте, зважаючи на 36-річний вік, зірка світового футболу поступово починає замислюватись і про момент завершення виступів на професійному рівні.

"Я дізнаюсь про це, відчую, осягну, коли не зможу більше допомагати своїм партнерам по команді на полі. Я дуже самокритичний, тому я знаю, коли я перебуваю в хорошій формі, а коли — у поганій, коли я граю добре, а коли не дуже.

Якщо я гратиму добре й надалі, я намагатимусь продовжувати це робити, тому що грати у футбол — це те, що я люблю більше за все. Коли ж я відчую, що настав час зробити цей крок, я зроблю його, не думаючи про свій вік.

Сьогодні я все ще добре дбаю про свою форму. Відпочиваю й добре харчуюсь. Із роками доводиться приділяти цьому все більше і більше уваги. Ще й тому, що зараз футбол більше спирається на фізичні дані й ми граємо більше матчів.

При цьому в мене немає певного розпорядку дня, лише класичний — як у всіх професійних гравців.

Я ще ні в чому не впевнений і не ухвалював жодних рішень. Сподіваюсь тож продовжувати грати ще деякий час. Коли ж настане той самий момент, то я обов’язково знайду спосіб реалізувати себе в чомусь іншому й робити те, що мені подобається. Знайду нову роль у цьому житті.

На спортивному рівні мені пощастило здійснити всі мої мрії, і правда в тому, що я не можу просити більшого. Дякую Богу, що він дав мені так багато на професійному та людському рівні, а також за мою сім’ю та моїх друзів.

Моє прощання з Барселоною? Коли я перейшов до ПСЖ, мені було важко щось змінювати в своєму житті, тому що до цього мені було дуже добре в Барселоні, і я думав, що залишусь там.

Я не був готовий до такої зміни — усе сталось дуже швидко, і мені фактично довелось перебудувати своє життя за одну ніч. Я познайомився з іншою лігою, іншим клубом, новою роздягальнею. Це були зміни, до яких я не прагнув, тому на початку було дійсно важко", — заявив аргентинський виконавець.

Сезон МЛС тільки-но розпочався, але на рахунку Мессі вже п’ять голів та дві гольові передачі за п’ять зіграних матчів у складі Інтер Маямі.