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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 17 квітня 2024 року.

Завершилася 784 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- "На росії знищили гелікоптер Мі-8", – ГУР МО. "17 квітня 2024 року на аеродромі Кряж у місті Самара знищено транспортний вертоліт Мі-8. Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 млн доларів".

- "Безпілотники ГУР атакували 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини, розташований в російському місті Ковилкіно, що в Мордовії", — розповіли джерела УП в розвідці.

- НАТО скликає засідання Ради Україна-НАТО за участю Зеленського на 19 квітня. На засіданні будуть обговорені поставки систем ППО та снарядів в Україну.

- "Засуджені зможуть бути сержантами та офіцерами, а не просто рядовими", — голова СН Шуляк. "Прийнятий закон передбачає, що воювати можуть засуджені, які звільнені від відбування покарання з випробуванням".

- "Російські НПЗ — легітимна ціль ЗСУ", — про таке рішення ПАРЄ повідомляє Гончаренко. "ЗСУ мають повне право знищити всі російські нпз. Також ПАРЄ закликала Конгрес США негайно надати військову допомогу Україні. Асамблея звертається, щоб законопроєкт, який гарантує підтримку Україні, був схвалений без зволікань"

- "Законопроєкт про допомогу Україні наказує президенту США надати ракети ATACMS", — тексти вже опубліковано на сайті Палати представників. Буде виділено 61 млрд доларів, зокрема 23 млрд на поповнення арсеналів США. Допомогу планують надавати на кредитній основі. Передбачається конфіскація активів рф для покриття цих витрат. Законопроект також вимагає від Держдепу та Пентагону подати стратегію США щодо підтримки України протягом 45 днів.

- "Буданов прогнозує нові операції РДК і нові атаки дронів по території росії", — The Washington Post.

- "Багато країн сидять з великою кількістю систем Patriot, можливо, не бажаючи постачати їх безпосередньо. Ми можемо купити їх у них та доставити їх до України. У нас є гроші", — сказав прем'єр Нідерландів.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби зафіксовано 71 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Вранці ворог вдарив ракетами по місту Чернігову. За попередніми даними, унаслідок атаки загинуло 17 осіб, понад 60 осіб постраждали, із них 2 дитини, врятовано з-під завалів 3 особи. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Клюси, Єліне, Леонівка Чернігівської області; Сидорівка, Біла Береза та Білопілля Сумської області.

На Куп’янському напрямку ворог 4 рази атакував наші позиції в районі населеного пункту Новосергіївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області; Ямполівка, Торське та Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 19 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Завдав авіаційного удару в районі Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Диліївки та Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак в районах населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Первомайське, Соловйове, Новокалинове, Новопокровське, Новоселівка Перша, Новобахмутівка, Сокіл та Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Водяне, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки, Георгіївки та Урожайного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Берислав, Токарівка, Тягинка, Ольгівка, Понятівка, Інженерне, Веселе Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Хочу подякувати всім у наших Збройних Силах України, хто готує спеціальні операції – особливо важливі операції, надзвичайно вагомі, які знищують техніку російської армії, їхню бойову інфраструктуру.

Сьогодні Збройні Сили України реалізували правильний удар по окупанту в Джанкої, по аеродрому. Дякую, воїни! Дякую за вашу влучність. Дякую Головкому Сирському за організацію цієї операції. Окупант повинен втрачати, і кожна їхня втрата – це сила України".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!