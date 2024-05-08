Україна: Перша ліга

В Збройних силах дали роз'яснення ситуації.

У Збройних силах України відреагували на скандал з затриманням працівниками ТЦК футболіста закарпатського ФК Хуст Миколу Сираша, наголосивши, що захист країни є пріоритетом.

ОК Захід на своїй офіційній сторінці в Telegram пояснили причину затримання.

"Коментуючи емоційний допис від футбольної команди Хуст, зазначимо, що процес бронювання й отримання відстрочки від мобілізації строго регламентований. Якщо у спортсмена нема законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати призову за мобілізацією.

В той час коли сотні видатних спортсменів в лавах Сил Оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м’яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України і ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни.

Тільки разом ми переможемо в цій війні", — написали військові.

Нагадаємо, що футболісту тільки виповнилось 25 років, а новий закон про мобілізацію ще не набрав чинності.