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Серед претендентів опинилися керманичі 15 клубів.

Хосеп Гвардіола і Карло Анчелотті, Getty Images

Хосеп Гвардіола і Карло Анчелотті, Getty Images

Оголошено імена претендентів на звання найкращого тренера 2024 року за версією Globe Soccer Awards, передає пресслужба організаторів премії.

На нагороду номіновані 15 спеціалістів: Хабі Алонсо (Баєр), Рубен Аморім (Спортінг), Карло Анчелотті (Реал), Мікель Артета (Арсенал), Унаї Емері (Астон Вілла), Луїс Енріке (ПСЖ), Джан П'єро Гасперіні (Аталанта), Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Себастьян Генесс (Штутгарт), Сімоне Індзагі (Інтер), Мічел (Жирона), Тіаго Мотта (Болонья), Едін Терзич (Боруссія Д), Томас Тухель (Баварія), Хаві (Барселона).

Минулого року найкращим був визнаний головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.

Нагадаємо, нагорода вручається європейською асоціацією клубів та футбольних агентів. Зазвичай церемонія вручення нагород відбувається у грудні-січні.

Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого гравця за версією Globe Soccer Awards.