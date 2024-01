Хосепа Гвардіолу, який очолює Манчестер Сіті, визнали найкращим тренером минулого календарного року за версією Globe Soccer Awards.

Вслід за трьома гравцями манкуніанців (Едерсон, Родрі та Голанд), яких теж відзначили індивідуальними нагородами, свою отримав і їхній керманич.

Претендентами на згадане звання також були Карло Анчелотті (Реал), Мікель Артета (Арсенал), Сімоне Індзагі (Інтер), Марсель Коллер (Аль-Ахлі Каїр), Ліонель Скалоні (Аргентина), Лучано Спаллетті (Наполі/Італія) та Хаві (Барселона).

🏆 Congratulations to PEP GUARDIOLA on winning the 2023 ⁣#GlobeSoccer Award for ⁣BEST COACH 👏@PepTeam pic.twitter.com/PmklEfHGBg