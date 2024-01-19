Керманич Манчестер Сіті здобув і цю індивідуальну нагороду.
Хосеп Гвардіола, Getty Images
19 січня 2024, 20:29
Хосепа Гвардіолу, який очолює Манчестер Сіті, визнали найкращим тренером минулого календарного року за версією Globe Soccer Awards.
Вслід за трьома гравцями манкуніанців (Едерсон, Родрі та Голанд), яких теж відзначили індивідуальними нагородами, свою отримав і їхній керманич.
Претендентами на згадане звання також були Карло Анчелотті (Реал), Мікель Артета (Арсенал), Сімоне Індзагі (Інтер), Марсель Коллер (Аль-Ахлі Каїр), Ліонель Скалоні (Аргентина), Лучано Спаллетті (Наполі/Італія) та Хаві (Барселона).
Зазначимо, що іспанський спеціаліст став найкращим і за версією FIFA The Best.
За підсумками 2022 року цю нагороду (від Globe Soccer) здобув головний тренер Реала Карло Анчелотті.