Кіпр не зміг завадити Сербії набрати шість очок після двох ігор.
УАФ
23 травня 2024, 22:48
Збірна України U-17 втратила всі шанси на вихід із групи чемпіонату Європи після двох поразок у двох турах.
Нагадаємо, сьогодні команда Юрія Мороза поступилася Чехії (1:3), а до цього програла Сербії (0:1).
Нещодавно закінчився черговий матч Євро-2024, у якому Сербія обіграла Кіпр (3:1) та набрала шість очок, як і Чехія.
Таким чином, Україна та Кіпр втратив усі шанси продовжити боротьбу за вихід до плей-оф.
Свій останній матч Україна проведе проти Кіпру. Битва за третє місце у групі пройде 26 травня.