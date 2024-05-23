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Кіпр не зміг завадити Сербії набрати шість очок після двох ігор.

Збірна України U-17 втратила всі шанси на вихід із групи чемпіонату Європи після двох поразок у двох турах.

Нагадаємо, сьогодні команда Юрія Мороза поступилася Чехії (1:3), а до цього програла Сербії (0:1).

Нещодавно закінчився черговий матч Євро-2024, у якому Сербія обіграла Кіпр (3:1) та набрала шість очок, як і Чехія.

Таким чином, Україна та Кіпр втратив усі шанси продовжити боротьбу за вихід до плей-оф.

Свій останній матч Україна проведе проти Кіпру. Битва за третє місце у групі пройде 26 травня.