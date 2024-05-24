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Несподівані підлості з боку союзу європейських футбольних асоціацій.

Наразі відбувається відкрита зустріч представників ЗМІ з керівництвом УАФ на чолі з Андрієм Шевченком.

Як стало відомо, незважаючи на всі блокування виступів російських клубів та збірних у європейських турнірах, УЄФА, як і раніше, нараховує росії бали у клубний рейтинг коефіцієнтів, згідно з яким розподіляються квоти для єврокубків на майбутні сезони.

Ще одним неприємним моментом стало те, що УЄФА допустив журналістів із країни-терориста на матчі майбутнього чемпіонату Європи, який пройде в Німеччині цього літа.

Раніше УАФ повідомила про затверджений річний бюджет на 2024 рік.