Україна

УАФ затвердила річний фінансовий кошторис на 2024 рік.

26 квітня відбулося засідання Виконавчого комітету УАФ, на якому було затверджено річний фінансовий кошторис на 2024 рік.

УАФ вперше надала доступ до ключових даних фінансового стану організації.

Річний кошторис включає всі необхідні витрати на розвиток та популяризацію футболу в Україні. Він був сформований на основі затверджених календарів змагань та бюджетних коштів від структурних підрозділів УАФ.

Адміністрація УАФ спільно з УЄФА та ФІФА змогла покрити дефіцит бюджету понад 100 мільйонів гривень, який сформувався на початок 2024 року.

Основні джерела доходів – кошти від УЄФА та ФІФА, які становлять 89% від загальної суми. Запланована сума надходжень – 1061,5 млн гривень.

Джерело надходження Гривня, млн Євро, млн %, грн УЄФА 878,6 20,92 82,77 ФІФА 69,9 1,66 6,59 Внески на розвиток ДЮФ 11,0 0,26 1,04 Заборгованості за арбітраж (минулі роки) 4,5 0,11 0,42 НТКУ ім. Баннікова 2,0 0,05 0,19 Інші надходження 24,3 0,58 2,29 Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту* 71,2 1,7 6,71 Всього 1061,5 25,27 100

Раніше повідомлялося, що УАФ подякувала Литовській футбольній федерації за відмову грати проти Білорусі.