Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболісти почали працювати одразу після фінального свистка вчорашнього спарингу.

Вчора, 3 червня, збірна України провела товариський матч проти Німеччини (0:0), після чого футболісти, які виходили на заміну або не взяли участь у поєдинку, виконали бігову роботу на тому ж стадіоні.

Того ж вечора, до готелю прибув воротар мадридського Реалу Андрій Лунін. Партнери зустрілися його оплесками після фіналу Ліги чемпіонів, який виграв Реал, але сам Андрій участі у ньому не брав через стан здоров'я.

Сьогодні вранці вчорашня група гравців була доповнена воротарями Георгієм Бущаном та Луніним — це було заключне тренування в Ерлангені.

Після обіду збірники провели зустріч із керуючим директором УЄФА з питань суддівства Роберто Розетті, який розповів тренерському штабу та гравцям суддівські нововведення на майбутньому Євро-2024.

Після цього команда Сергія Реброва вилетіла з аеропорту Нюрнберга до Варшави. Завтра розпочнеться другий тренувальний збір "синьо-жовтих" перед Євро-2024.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка), Андрій Лунін (Реал Мадрид).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Олександр Сваток (СК Дніпро-1), Максим Таловєров (ЛАСК), Богдан Михайліченко (Полісся).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — Шахтар), Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Циганков (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Сергій Сидорчук (Вестерло), Руслан Маліновський (Дженоа).

Нападники: Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсія), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Дмитро Різник, Данило Сікан (обидва — Шахтар), Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (усі — Динамо Київ), Єгор Ярмолюк (Брентфорд).

Свій найближчий матч Україна проведе проти Польщі. Гра відбудеться 7 червня о 21:45 за Києвом.