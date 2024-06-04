Україна

Команда Руслана Ротаня успішно стартувала на турнірі імені Моріса Ревелло.

Сьогодні, 4 червня, олімпійська збірна України вдало стартувала на міжнародному турнірі імені Моріса Ревелло у Франції.

Першим суперником команди Руслана Ротаня була збірна Індонезії U-20, яку "синьо-жовті" обіграли з рахунком 3:0.

Вже на дев'ятій хвилині Олександр Драмбаєв навісив на дальню стійку, звідки Геннадій Синчук у дотик точно пробив по воротах.

Потім на 30 хвилині затяжна атака українців, яка претендувала на пенальті, але арбітриня промовчала, відразу закінчилася результативним ударом Миколи Михайленка з лінії штрафного майданчика.

Третій м'яч був забитий у середині другого тайму, коли на 59 хвилині Синчук навісив із правого флангу, а на дальній стійці головою спокійно без опіки пробив Олег Федор.

Індонезія U-20 — Україна U-23 0:3

Голи: Синчук, 9, Михайленко, 30, Федор, 59.

Україна U-23: Нещерет (Єрмаков, 46) — Драмбаєв, Михавко, Павлюк, Крупський (Федор, 46) — Михайленко (Шостак, 68), Сігєєв, Кучерявий — Волошин (Велетень, 68), Синчук (Хлань, 68), Брагару.

Попередження: Волошин, Брагару, Синчук, Драмбаєв.

В іншому матчі нашої групи Італія U-21 обіграла Японію U-19 з рахунком 4:3.

Свій наступний матч Україна проведе у четвер, 6 червня? проти Італії. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за Києвом.