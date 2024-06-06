Наприкінці жовтня ми дізнаємось нового володаря Золотого м'яча.
ВІНІСІУС ТА БЕЛЛІНГЕМ, GETTYIMAGES
06 червня 2024, 15:35
Церемонія вручення призу найкращому футболісту року за версією журналу France Football відбудеться 28 жовтня, повідомляє твіттер Ballon d'Or.
Захід пройде у паризькому театрі "Шатле". Головний претендент на нагороду — вінгер Реала Вінісіус Жуніор.
Імена номінантів оголосять 4 вересня.
Нагадаємо, що у 2023 році нагороду отримав чемпіон світу у складі збірної Аргентини Ліонель Мессі.