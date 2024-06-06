Італія

Бразилець захоплюється грою свого земляка.

Захисник Ювентуса Бремер переконаний, що вінгер Реала Вінісіус Жуніор виграє Золотий м'яч найближчим часом.

"Я знаю його, ми кілька разів зідзвонювалися, і він чудовий гравець. Він показав це у Ла Лізі та Лізі чемпіонів. Він чемпіон і дуже допомагає Мадриду.

Я думаю, він має всі якості, щоб виграти Золотий м'яч і стати кращим у світі у всьому, що він робить. Не тільки цього сезону, він грає регулярно і стабільно вже протягом 3-4 років.

Як бразилець я б хотів, щоб бразильський гравець виграв Золотий м'яч], і Віні цього заслуговує", — вважає Бремер.

У цьому сезоні Бремер відіграв 40 матчів, забивши три голи.