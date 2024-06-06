Німеччина

Колишній тренер Тоттенгема вважає Гаррі Кейна унікальним бомбардиром.

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью пригадав часи роботи з Гаррі Кейном в Тоттенгемі.

"Кейн забивав голи за Тоттенгем, збірну Англії, і я не сумнівався, що він забиватиме і за Баварію.

Гаррі — фантастичний, досконалий гравець, який забиває голи з будь-якої ділянки поля, але при цьому не егоїстичний — він віддає гольові передачі, опускається глибше, бере участь у вибудовуванні гри, пресингує, захищається.

Єдине, чого йому не вистачає, це виграти трофей. Він грав у мене в Тоттенгемі, і я збирався виграти титул разом із ним, але мене звільнили за шість днів до фіналу", – сказав Моурінью.

Раніше Жозе Моурінью прокоментував різницю між Тоттенгемом та Челсі.