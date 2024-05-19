Німеччина

Англієць став найкращим бомбардиром в чемпіонаті Німеччини.

Найкращим бомбардиром сезону-2023/24 в Бундеслізі став нападник Баварії Гаррі Кейн, який забив 36 голів та віддав вісім гольових передач у своїй дебютній кампанії у чемпіонаті Німеччини після переходу з Тоттенгема. Він відіграв 32 матчі.

Портал Sofascore визнав англійського форварда гравцем року у Німеччині.

Гаррі має 36 голів (5 з пенальті) у 32 матчах. Він додав до цього 8 результативних передач. Середня оцінка нападника – 7,76 (найкращий показник у Бундеслізі). Кейн у середньому забивав кожні 79 хвилин.

Нагадаємо, чемпіоном сезону в Бундеслізі став Баєр, який жодного разу не програв — 28 перемог та шість нічиїх. Другим фінішував Штутгарт, а Баварія стала третьою.