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Тренер висловив думку стосовно форварда.

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес прокоментував гру Кріштіану Роналду.

"Не так багато гравців досягли того, чого досяг він. Він є прикладом у багатьох сенсах", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

"Виявитись єдиним футболістом, який провів понад 200 матчів за свою збірну – теж серйозне досягнення.

Що мене незмінно дивує в Кріштіану, те, як він кидає виклик своєму віку. Після кожного тренування ми з колегами вражаємося: гравець, який добився вже всього і який сам може дозувати навантаження на заняттях, мотивований прагненням до перемог. Він одержимий бажанням бути найкращим, одержимий ідеєю досконалості, якої він хоче досягти в кар’єрі. Це заразливо.

Молоді гравці, прибуваючи в розташування збірної, бачать людину, гравця та кумира, на яку вони дорівнювали. Його поведінка не піддається опису, це те, чим Португалія має дорожити. Якщо такі футболісти, як Пепе та Роналду, будуть надавати приклад, будуть передавати досвід, то зроблять наступні покоління краще".

У складі Ан-Насру в чемпіонаті Кріштіану Роналду встановив черговий рекорд.