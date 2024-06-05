Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 4 червня 2024 року.

Національна збірна Португалії в рамках підготовки до майбутнього Євро-2024 провела товариський матч проти Фінляндії, не залишивши шансів суперникам на власному полі.

Для гостей зустріч на Жозе Альваладе ризикувала стати матчем у одні ворота, оскільки суперники володіли ініціативою впродовж усього протистояння та мало що давали зробити "пугачам" в атаці.

Однак фіни все ж таки примудрились забити двічі тоді, коли на полі з’явився Теему Пуккі, однак це дало їм змогу компенсувати лише дубль Бруну Фернандеша після перерви.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Португалія — Фінляндія у рамках підготовки до Євро-2024:

Португалія — Фінляндія 4:2

Голи: Діаш, 17, Жота, 45+4 (пен.), Фернандеш, 56, 84 — Пуккі, 72, 77

Португалія: Са — Канселу, Діаш (Інасіу, 46), А. Сілва (Данілу, 73), Мендеш (Далот, 46) — Невеш, Пальїнья (Фернандеш, 46), Вітінья Феррейра — Консейсан, Жота (Рамуш, 46), Леау (Нету, 46).

Фінляндія: Градецькі — Алхо (Сойрі, 46), Іванов, Єнсен, Нісканен — Ніссіля (Лод, 65), Пелтола, Сугонен (Валта, 81) — Талвітіє, Кельман (Пуккі, 66), Антман (Терхо, 65).