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Руслан Ротань визначився зі стартовим складом.

Сьогодні, 16 червня, олімпійська збірна України, яка готується до літніх Ігор, зіграє у фіналі на міжнародному турнірі у Франції Tournoi Maurice Revello проти Кот-д’Івуара-U20.

Головний тренер збірної України Руслан Ротань оголосив стартовий склад на матч з японцями.

Україна: Фесюн — Крупський, Салюк, Батагов, Мартинюк — Велетень, Федор, Рубчинський, Шостак, Хлань — Сікан.

Запасні: Єрмаков, Синчук, Павлюк, Очеретько, Ярмолюк, Сінеєв, Краснопір, Кучерявий.

Матч Україна — Румунія розпочнеться о 19.15.