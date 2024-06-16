Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Помаранчеві" у вольовій манері переграли поляків (2:1).

В рамках поєдинку першого туру групового етапу чемпіонату Європи збірна Нідерландів грала проти збірної Польщі на Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі. В стартовому складі наших сусідів не з''явився Роберт Левандовські — нападник все ще відновлюється після травми, тому з перших хвилин вийшов Адам Букса. У нідерландців відзначимо появи Дензела Думфріса на правому фланзі.

Вже на перших хвилинах зустрічі нідерландці продемонстрували, що налаштовані забити швидкий гол й пішли в атаку великим силами. В одному з моментів Гакпо змістився в центр з лівого флангу та пробив в ближній кут — Щесни перевів м'яч на кутовий. Трхи пізніше Схаутен покотив з кута штрафного в центр, а Рейндерс пробив в один дотик — але трохи не вистачило влучності півзахиснику Мілана.

Здавалось, що згодом нідерландці конвертують територіальну перевагу в гол вже незабаром, але поляки заробили стандарт та реалізували свій шанс - Букса втік від опонента в чужому штрафному та головою перевів м'яч в дальній кут після подачі Зелінські. 1:0. Нідерландці пішли вперед з новим натхненням й мали шанс забити, коли Ван Дейк пробив ногою після подачі з кутового, але Щесни встиг зреагувати та врятував свою команду.

Моменти сипались на ворота нідерландців один за одним. Спочатку Сімонс прокинув собі м'яч на хід, а Депай пробив метрів з 13 без опіки опонента. Втім, м'яч пройшов повз кут воріт. Трохи пізніше Сімонс відпасував на Депая в чужий штрафний, але удар Мемфіса знов невдалий. А на завершення Рейндерс увірвався в чужий штрафний й хотів викотити на порожні ворота Депаю, але його пас перервали.

В підсумку, нідерландці свого досягли, коли Аке зіграв на випередження, відпасував на Гакпо, а той пробив з-за меж штрафного — після рикошету м'яч пролетів над Щесни. 1:1. Натану дуже сподобалось допомогати команді в атаці і це могло призвести до ще одного голу - Аке підключився до атаки лівим флангом і викотив на Гакпо, який ударом в один дотик запустив м'яч вище воріт.

Команди пішли відпочивати за рівного рахунку, а на початку другого тайму команда Рональда Кумана знов задала великий темп гри, але зламувати оборону супротивника було вже трохи складніше. В середині тайму поляки взагалі перехопили ініціативу й загрожували воротам Нідерландів. В одному з моментів Ківьор отримав м'яч на куту чужого штрафного й потужно пробив, але Вербрюгген на місці.

В якийсь момент обидві команди почали діяти дещо обережніше і здавалось, що бояться ризикувати одним балом, але спрацювала заміна Рональда Кумана - Веггорст зреагував на проникний пас партнера та ударом в один дотик вколотив м'яч у ворота. 1:2. Поляки не збирались здаватися й пішли в атаку великим силами. В одному з епізодів Свідерський пробив в один дотик після пасу з флангу, але Вербрюгген витягнув м'яч з ближнього кута.

Польща — Нідерланди 1:2

Голи: Букса, 16 - Гакпо, 29, Веггорст, 85

Польща: Щесни — Беднарек, Саламон (Берешинські, 87), Ківьор — Франковські, Зелінські (Пьотровські, 77), Романчук (Сліш, 55), Залевські — Урбанські (Свідерські, 56), Шиманські (Модер, 46) — Букса

Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 88) — Схаутен, Рейндерс, Веєрман (Вейналдум, 62) — Сімонс (Мален, 63), Депай (Веггорст, 81), Гакпо (Фрімпонг, 80)

Попередження: Веєрман