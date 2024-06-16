Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C, у якому зіграють Словенія та Данія.

Словенія та Данія проведуть у Штутгарті матч першого туру чемпіонату Європи-2024 в рамках групи C.

Матьяж Кек вирішив використати з перших хвилин Дркушича до центру оборони.

Каспел Г'юлманд, у свою чергу, залучив до стартового складу Вестергора до трійки центральних захисників, тоді як Ба зіграє на правому фланзі, а Гейб'єрг та Еріксен долучаться до центральної вісі. У атаці гратимуть парою Вінн та Гойлунн.

Словенія: Облак — Карнічнік, Дркушич, Бійол, Янжа — Стоянович, Черін, Елшнік, Млакар — Шпорар, Шешко.

Запасні: Белец, Векич, Балковец, Блажич, Станкович, Вербич, Ловрич, Куртич, Горват, Віпотнік, Целар, Брекало, Жугель, Зелькович, Іличич.



Данія: Шмейхель — А. Крістенсен, Андерсен, Вестергор — Ба, Г’юлманд, Гейб’єрг, Крістіансен — Еріксен — Вінн, Гойлунн.