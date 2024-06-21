Проте команда все одно спромоглась перемогти.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTYIMAGES
21 червня 2024, 09:00
Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував перемогу в стартовому матчі Кубка Америки проти Канади (2:0).
"Ми знали, що матч буде важким, з великою кількістю боротьби. У першому таймі нам не вистачало вільного простору.
На щастя, ми зуміли забити одразу після перерви, але навіть після цього нам було складно", — сказав Мессі в коментарі Fox Sports Argentina.
Нагадаємо, Мессі — рекордсмен за кількістю матчів у Кубку Америки.