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Проте команда все одно спромоглась перемогти.

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував перемогу в стартовому матчі Кубка Америки проти Канади (2:0).

"Ми знали, що матч буде важким, з великою кількістю боротьби. У першому таймі нам не вистачало вільного простору.

На щастя, ми зуміли забити одразу після перерви, але навіть після цього нам було складно", — сказав Мессі в коментарі Fox Sports Argentina.

Нагадаємо, Мессі — рекордсмен за кількістю матчів у Кубку Америки.