Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 21 червня і розпочнеться о 16:00.

У рамках восьмого ігрового дня та відповідно другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Словаччини та України — представниками квартету Е.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄВРО-2024. ПРЕДСТАВЛЕННЯ КОМАНД ГРУПИ Е

ГРУПА E 1 Румунія 1 1 0 0 3 0 3 3 2 Словаччина 1 1 0 0 1 0 1 3 3 Бельгія 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 Україна 1 0 0 1 0 3 -3 0



[*] — положення команди в рейтингу ФІФА

П'ЯТНИЦЯ, 21 ЧЕРВНЯ, 16:00. МЕРКУР ШПІЛЬ-АРЕНА, ДЮССЕЛЬДОРФ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ніхто не любить понеділки. А якщо такі відчайдухи серед українців залишались, то після 17 червня 2024 року точно б мали змінити свою думку щодо цього питання. Матч проти Румунії у Мюнхені став нічним кошмаром. Навіть для організаторів трансляції, чого давно не вдавалось спостерігати навіть у наших складних умовах проживання.

Там було 0:3, там було багато помилок, там була просто зневіра. Але це все треба залишати в минулому. Власне, тренерський штаб Сергія Реброва й мав тим займатись останніми днями, що не давати футболістами у війти в стан "гроггі", щоб вони не пропустили ще більш болючий удар. А він цілком імовірний, якби нам не хотілось це чути. Це реальність, пані та панове, ми — на Євро-2024, і сила на цьому турнірі полягає в тому, що кожен може отримати добрячий ляпас. А ось підвестись — точно не кожен.

Україна наступний матч буде грати проти Словаччини. І якщо хтось думає, що варіант: "А! Це ж румуни!", із метою знецінення суперників, може спрацювати цього разу, то поквапимось вас розчарувати. Ця збірна Словаччини здатна здивувати. Бельгію, наприклад, нещодавно обіграли, хоча, здавалося б, явний фаворит нашої групи. Але, знову ж таки, це — Євро-2024, і тут фаворитів б'ють першими на черзі. Якщо ті, звісно, дозволяють це робити.

Прогноз на цей матч від ліцензійного букмекера GGBET: Україна переможе Словаччину з ймовірністю 50% (коефіцієнт 1,94). Подивіться лінію GGBET з 70+ видів спорту та знайдіть для себе цікавий матч! Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

Бельгія, наприклад, дозволила. Хоча й починала ту гру так потужно, що здавалось — розгрому не уникнути. Але головна принада цієї команди Франческо Кальцони полягає в тому, що вона, як той пластилін, може ставати будь-якої форми, підлаштовуючись під суперників. Вони й вийшли стартовим складом проти бельгійців таким, що ніби навмисно підставили свої слабкі сторони, а потім зловили суперників у пастку. Звісно, не без частки везіння та Ромелу Лукаку. Але то вже трохи інша історія. У Сергія Реброва Лукаку в складі немає.

Однак є не менш круті виконавці, якщо вони, звісно, почнуть вірити у власну спроможність впливати на результат гри. Бо з Румунією ми цього не побачили. Різниця за класом гравців була помітною, це так, але в суто командну гру ми програли навіть із більшим рахунком, аніж це було відображено на табло. І якщо вже румуни покарали нас за це, то можна тільки уявити, що здатні зробити гравці із Словаччини. І це не спроба залякати чи викликати сумніви в нашій спроможності, а радше попередження. Бо з першого разу погано почули, судячи з усього.

Словаки залишили за собою потужний кваліфікаційний раунд, хоча в них і не було іншого суперника, окрім Португалії в боротьбі за прямі перепустки на турнір. Люксембург? Якщо самим не начудити, то збірні такого рівня мають залишатись у підсумку позаду на дистанції. Футболісти Кальцони впорались, не начудили, тож вийшли на Євро напряму, доки ми борсались у плей-оф, де від групи суперників якимось "дивом Ліги націй УЄФА" опинилось аж три команди. І два наших опоненти в підсумку, не без цього.

Але то вже така далека історія, здається, що й не згадаєш. Куди більш цікаво дивитись за тим, як команди грають тут і зараз. У словаків було два товариських матчі в контексті підготовки — проти Сан-Маріно та Уельса (двічі по 4:0). У нас — три гри, проти Німеччини (0:0), Польщі (1:3) та Молдови (4:0).

І якщо б команда Сергія Реброва готувалась до Євро з такими суперниками, як футболісти Кальцони, то до нього б точно були запитання. А в італійця це якийсь свій вимір уяви, як бачимо. Але працює — його футболісти заряджені, і вже з першого туру це продемонстрували. Наші ж були незарядженими, що також успішно продемонстрували.

Насправді, емоції та великі очікування від збірної України були тільки до першого матчу, тоді як після його завершення є лише порожнеча. Чи можна знайти у ній нижню межу? Було б добре, якби ми саме на ній наразі й перебували, а далі — тільки вгору. Це хоч оптимістично звучить. Проте хочеться бачити реакцію.

Реакцію від гравців, які будуть битись, реакцію від тренера, який не скине на них відповідальність на прес-конференції й зможе зламати та змінити на краще невдалий перебіг подій своєю думкою. "Це ж було вже!" Якщо говорити словами класика. То чому не повторити?

У фанатів збірної України зараз тільки один футбольний страх — 2016. Ви розумієте, про що ми говоримо без додаткових натяків. Тоді все починалось так само й у підсумку таку інституцію, як "збірна України" було поховано, а її репутацію доводилось відновлювати роками. І з великою кількістю перемог та прикрих поразок. Цього разу цього вже не можна допустити, і це мають також розуміти й ті, хто зараз перебувають у нашому таборі.

Побажань від прийдешньої гри, насправді, теж не багато — подаруйте свято футболу, будь ласка, але не забувайте про результат. І щоб потім якісь колишні гравці та тренери УПЛ не розповідали, що "були на голову вище" за нашу команду. Ми ж теж усе читаємо й усе бачимо, якщо говорити словами Юхима Коноплі.

Якщо ж повертатись до суперників, то Кальцона — тактичний геній, хоча й його ім'я не світиться десь на передових шпальтах європейських газет. Він змін привести до тями "мертвий" Наполі за ходом цього сезону, але повернувся до Словаччини, що заверти свою справу. Його рішення — нетривіальні, а кадровий потенціал — на рівні передтопових збірних Європи.

Проблема ще й у тому, що всі ці основні гравці словаків із матчу проти Бельгії перебувають у тонусі. Майже все — Мудрик зобов'язаний навозити того Пекаріка, або будь-кого замість нього, на фланзі так, як це зробив Доку в другому таймі, коли Тедеско нарешті перестав намагатись переграти Кальцону в битві тактик.

Сила Словаччини — м'язи та гнучкість. Слабкість — це все виглядає настільки нестабільним, що просто гріх не скористатись. Бельгія мала закривати перший матч за стартові десять хвилин, але просто не розуміла, який козир у неї є на руках. Як словаки гратимуть проти нас — велике питання.

Це може бути й "перший номер", бо там гравців у центрі поля з досвідом великих матчів удосталь, тож можуть бути проблеми. А ще є дуже розумні нападники, які одним вибором позиції можуть зламати всі наші плани й наробити нам лиха. Тож варто бути просто обачними й сконцентрованими впродовж усього матчу, але тільки пів години на початку.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Франческо Кальцона, головний тренер збірної Словаччини: "Ейфорія після перемоги над Бельгією тривала кілька годин, але трьох очок точно не вистачить, щоб вийти до плей-оф. Поки що ми не маємо приводів для святкування, ми повністю зосереджені на матчі".

Сергій Ребров, головний тренер збірної України: "Коли я працював із Валерієм Лобановським, він казав — не слухайте нікого, крім свого тренера, не переживайте, що думають журналісти, тому що вони не бачать тренувань. Після поразки ми проаналізували гру. Усі розуміють свої помилки, усі повинні виходити на поле з більшим духом і бажанням. Я очікую хорошої гри, тому що попередня для нас була холодним душем".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

CЛОВАЧЧИНА: Дубравка (Ньюкасл) — Пекарік (Герта), Вавро (Копенгаген), Шкрініар (Парі Сен-Жермен), Ганцко (Феєнорд) — Куцка (Слован), Лоботка (Наполі), Дуда (Верона) — Шранц (Славія Прага), Гараслін (Спарта Прага), Боженік (Боавішта).

Заявка збірної Словаччини на Євро-2024:

УКРАЇНА: Лунін (Реал)

— Тимчик (Динамо Київ), Забарний (Борнмут), Матвієнко (Шахтар), Миколенко (Евертон)

— Маліновський (Дженоа), Бражко (Динамо Київ), Судаков (Шахтар)

— Ярмоленко (Динамо Київ), Яремчук (Валенсія / Брюгге), Мудрик (Челсі).

Заявка збірної України на Євро-2024:

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

КОМАНДИ У ВІДБОРІ НА ЄВРО-2024

Словаччина:

Україна:

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:2

Партнер проєкту — ліцензійний букмекер GGBET з найширшою лінією, понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту. Компанія створює унікальний україномовний контент на YouTube та розвиває культуру відповідальної гри. Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

GGBET ЗДІЙСНЮЄ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ НА ПІДСТАВІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВИДАНОЇ КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 23.08.2023 (РІШЕННЯ ВІД 08.08.2023 № 128), ТА ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР КАЗИНО У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, ВИДАНО КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 23.08.2023 (РІШЕННЯ ВІД 08.08.2023№ 129).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.