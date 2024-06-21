Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Лідер збірної Англії — про ненайкращий результат матчу для "Трьох Левів".

Форвард збірної Англії Гаррі Кейн прокоментував нічию (1:1) в матчі другого туру Євро-2024 проти Данії.

"Ми можемо грати краще з м'ячем та без м'яча. Думаю, що хорошу команду відрізняє вміння досягати позитивного результату, навіть коли вона не в кращій формі. Ми майже вийшли із групи. Нині для нас це мета номер один. Впевнений, що на батьківщині буде багато галасу та розчарувань, але нам треба зберігати спокій.

На таких турнірах немає легких матчів. Я гадаю, це видно. Звісно, ​​ми можемо грати на вищому рівні. Настав час усе добре обдумати і зібратися. Крок за кроком ми дістанемося до мети", – сказав Кейн.

Данія — Англія 1:1 Відео голів та огляд матчу.