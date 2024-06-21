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Колумбійський форвард грав за цей клуб у віці 10-15 років.

Колумбійський Мільйонаріос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із нападником Радамелем Фалькао.

Деталі угоди з 38-річним колумбійцем не розголошуються, але він дістався клубу безкоштовно, бо мав статус вільного агента.

Зазначимо, що Фалькао тренувався в академії Мільйонаріоса з 10 до 15 років, після чого перебрався до Рівер Плейт.

Останнім клубом Радамеля був Райо Вальєкано, де він провів останні три сезони. В останній кампанії він провів 26 ігор, у яких забив чотири м'ячі та віддав один асист.