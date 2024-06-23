Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє пряму трансляцію матчу Євро-2024, який пройде 23 червня та розпочнеться о 22:00.

У рамках першого ігрового дня третього туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 відбудеться зустріч між збірними Швейцарії та Німеччини — представниками квартету А.

Поєдинок відбудеться на Франкфурт Арені, а в якості головного арбітра його обслуговуватиме Даніеле Орсато.

Дивитися матч між Швейцарією та Німеччиною ви зможете в прямому етері на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором Євро-2024 в Україні.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ШВЕЙЦАРІЯ — НІМЕЧЧИНА

На Євро-2024 представниками групи А також є збірні Шотландії та Угорщини.

Розклад матчів і трансляцій: