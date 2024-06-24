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Штати стартували в турнірі з перемоги.

США та Болівія провели матч в рамках першого туру Копа Америка в групі С.

Американці відкрили рахунок дуже швидко. Вже на 3-й хвилині Пулішич відзначився красивим ударом в "дев'ятку" з передачі Веа.

Під завісу тайму Пулішич асистував Балогуну, який реалізував свій шанс.

Штати перемогли 2:0 та посідають друге місце у квартеті після першого туру. Болівія має нуль очок та займає останнє місце.

В наступному турі США зіграють з Панамою, а Болівія — з Уругваєм.

США — Болівія 2:0

Голи: Пулішич, 3, Балогун, 44.