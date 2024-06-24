Штати стартували в турнірі з перемоги.
Крістіан Пулішич, GETTY IMAGES
24 червня 2024, 09:14
США та Болівія провели матч в рамках першого туру Копа Америка в групі С.
Американці відкрили рахунок дуже швидко. Вже на 3-й хвилині Пулішич відзначився красивим ударом в "дев'ятку" з передачі Веа.
Під завісу тайму Пулішич асистував Балогуну, який реалізував свій шанс.
Штати перемогли 2:0 та посідають друге місце у квартеті після першого туру. Болівія має нуль очок та займає останнє місце.
В наступному турі США зіграють з Панамою, а Болівія — з Уругваєм.
США — Болівія 2:0
Голи: Пулішич, 3, Балогун, 44.