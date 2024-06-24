Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Голкіпер Угорщини прокоментував перемогу над Шотландією.

У заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи-2024 в квартеті A напередодні збірна Угорщини переграла Шотландію.

Шотландія — Угорщина 0:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри воротар "чарівних мадярів" Петер Гулачі прокоментував виступ власної команди.

"Ми очікували, що перший тайм буде рівним, але суперники все ж трохи володіли м’ячем.

Після перерви натомість ми перехопили ініціативу, і вже в нас було більше моментів. Вважаю, що за підсумками останніх 15 хвилин ми заслуговували на перемогу.

Сподіваємось на подальший прогрес у турнірі, а нашого наступного суперника дізнаємось у наступні 3 дні", — заявив угорський виконавець.

Збірна Угорщини з трьома заліковими балами посіла підсумкову третю сходинку турнірної таблиці й чекатиме на завершення решти матчі туру.