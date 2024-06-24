Півзахисник Угорщини прокоментував перемогу над Шотландією.
Каллум Стайлс, Getty Images
24 червня 2024, 10:02
Напередодні збірна Угорщини в заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи-2024 в квартеті A переграла Шотландію.
Шотландія — Угорщина 0:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024
Після завершення гри півзахисник "чарівних мадярів" Каллум Стайлс прокоментував виступ власної команди.
"Я був розчарований, що пропустив наші перші матчі цього турніру, але радий, що нарешті зіграв.
Результат сьогодні говорить сам за себе. Ми наполегливо працювали, а Кевін Чобот — чудовий гравець, який вирішив долю матчу у вирішальний момент", — заявив угорський виконавець.
Збірна Угорщини з трьома заліковими балами посіла підсумкову третю сходинку турнірної таблиці й чекатиме на завершення решти матчі туру.