Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Угорщини прокоментував перемогу над Шотландією.

Напередодні збірна Угорщини в заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи-2024 в квартеті A переграла Шотландію.

Шотландія — Угорщина 0:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "чарівних мадярів" Каллум Стайлс прокоментував виступ власної команди.

"Я був розчарований, що пропустив наші перші матчі цього турніру, але радий, що нарешті зіграв.

Результат сьогодні говорить сам за себе. Ми наполегливо працювали, а Кевін Чобот — чудовий гравець, який вирішив долю матчу у вирішальний момент", — заявив угорський виконавець.

Збірна Угорщини з трьома заліковими балами посіла підсумкову третю сходинку турнірної таблиці й чекатиме на завершення решти матчі туру.