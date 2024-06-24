Півзахисник Угорщини прокоментував перемогу над Шотландією.
Домінік Собослаї, Getty Images
24 червня 2024, 09:00
Напередодні в заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи-2024 в квартеті A збірна Угорщини переграла Шотландію.
Шотландія — Угорщина 0:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024
Після завершення гри півзахисник "чарівних мадярів" Домінік Собослаї прокоментував виступ власної команди.
"Звичайно, ми присвячуємо цю перемогу Борнобашу Ворзі. Сподіваємось, що у нього все буде добре.
Ми також дуже раді, що Кевін Чобот зміг забити переможний гол, він на нього повністю заслужив.
Ми зробили все, що могли в останньому турі, і тепер чекатимемо на вирішення нашої долі в цьому турнірі. Сподіваємось на краще", — заявив угорський виконавець.
Збірна Угорщини з трьома заліковими балами посіла підсумкову третю сходинку турнірної таблиці й чекатиме на завершення решти матчі туру.