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Результати матчів групового етапу Кубка Америки.

Уругвай зустрічався з господарем турніру США в рамках третього туру групового етапу. Єдиний гол у цій зустрічі забив уругвайський захисник Матіас Олівера, який приніс своїй команді перемогу з рахунком 1:0. Уругвай йде у 1/4 фіналу, США залишають Кубок Америки.

В паралельному матчі Панама здолала Болівію. Фахардо вивів Панаму вперед, а згодом гол Міранди вирівняв становище. Проте Герреро та Яніс принесли панамцям перемогу та вихід у чвертьфінал. Болівія вилітає.